A csökkenő fogyasztás decemberben is érződött

Harminc évvel ezelőtti prognózis szerint az 1993-as esztendőt úgy várták, mint a Messiást: azaz ez lett volna az első év a gazdasági rendszerváltás időszakában, amikor már nem csökkent a lakosság fogyasztása. 1992-ben mintegy 4 százalékkal csökkent a fogyasztás, kisebb mértékben, mint az azt megelőző évben, amikor a visszaesés megközelítette a 10 százalékot. A legnagyobb veszélyt még mindig a munkanélküliség növekedése jelentette. A fogyasztói árszínvonal 1992-ben 22-23 százalékkal emelkedett, azaz harminc éve még nem állt meg az egy keresőre jutó reálbér csökkenése. Mindez az adventi bevásárlásokra is rányomta a bélyegét.

Adventi razzia az utakon

Ha a pénztárcákban nem is, az utakon viszont rend volt, mivel a rendőrség fokozott ellenőrzéseket tartott. Advent negyedik hétvégéjének szombatján 1075 személyt igazoltattak, és 950 járművet ellenőriztek. Kilencven esetben helyszíni bírsággal bűnhődtek a gyorshajtók, a fegyelmezetlenül és szabálytalanul közlekedők. Három ittas vezető is fennakadt a rendőrség hálóján. A vasárnapi aranyvasárnapi „mérleg" sem maradt el sokban az előző napitól. A 710 igazoltatás, 686 járműellenőrzés végén egy ittas vezető ismét fennakadt az adventi razzia hálóján. Tizennyolcszor kellett szabálysértési eljárást indítani, nyolcvan esetben pedig helyszíni bírsággal próbálták jobb belátásra bírni a közlekedés és aranyvasárnap hevében magukról megfeledkezett állampolgárokat.

Terroristák az Aranypatakban

De nem csak az utakon dolgoztatták meg a rendőröket. December 21-én a reggeli órákban az Aranypatak étteremben tartandó konferenciát terroristák támadása zavarta meg. A közbelépő „kommandósok” (a rendőrség beavatkozó alosztálya) szerencsére el tudták fogni a menekülő bűnözőket. És az még nagyobb szerencse volt, hogy mindez csak gyakorlat volt. De hogy is zajlott mindez?

Reggel fél 8-kor a Szombathelyi Rendőrkapitányság ügyeletére bejelentés érkezett: az Aranyapatak étterem épületében felrobbant a kazánház. (Az étteremben 8 órától konferenciát tartottak volna.) Az épület előtti parkolóban többen megsérültek, a kazánházban tűz ütött ki. A gázfogadórész nem sérült meg, de a keletkezett tűz elérheti a gázvezetéket. A helyszínre érkező rendőrök három halottat, négy sebesültet találtak. Az adatgyűjtés során a nyomozók gyorsan megállapították, hogy a robbanást három terrorista hajtotta végre. Ők a helyszínről autóval elmenekültek, ám egy gépkocsijukat az étteremnél hagyták. Ebben a robbanószer keresésére kiképzett kutya robbanóanyagot talált.

A területet és a megye útjait rendőrök zárták le. Feltartóztatták a terroristák gépkocsiját. Ennek során egyiküket elfogták, de ketten elmenekültek. A menekülők egy túszt ejtettek. Őket a tússzal együtt Söptén kapták el, sikerült ártalmatlanná tenni. Mindez csak gyakorlat volt, ám minderről a megye lakossága mit sem tudott. Az átfogó gyakorlat komolyságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a megyében összesen száz rendőr vett benne részt. Az alakulatok összehangoltan, fegyelmezetten hajtották végre a gyakorlatot, mintha éles helyzet lett volna.

Nem árulták, árverezték a fenyőfákat

1992-ben a szombathelyi vásárcsarnok környékén árusított fenyőfákat darabra mérték. Azaz méter helyett darabra „árverezték” a luc- és ezüstfenyőket. Ki vette, ki nem vette? Az árusok döntötték el, hogy kinek mennyiért adták. Kettőszáztól hatszáz forintig kínálták portékájukat az árusok teljesen kiszámíthatatlan áron. Lényegében a minőség és a mindennapi kereslet döntötte el az árakat. Nem úgy az erdőgazdaság standjánál. Ott a lucfenyő méterét 160-ért, az ezüstfenyőét 400 forintért kínálták. Sárváron az erdőgazdaságnál a lucfenyőt méterenként 160, az ezüstfenyőt 250 forintért mérték. Több maszek árusnál is hirdettek karácsonyfa árusítást, a legtöbb esetben ezeken a helyeken is ad hoc határozták meg az árakat. Ennek fényében nem csoda, hogy jellemző volt az ellenőrizetlen, adómentes fenyőárusítás is.

Elfogyott a szaloncukor

Akinek december 20-a körül sikerült karácsonyfához jutnia, de a díszítésről még nem gondoskodott, az nagy bajban volt, ugyanis Szombathelyen nem lehetett már szaloncukrot kapni. A vállalatok már nyár közepén összegyűjtötték a kiskereskedelem szaloncukorigényét, és ennek megfelelően október-november hónapban több mint 110 tonna karácsonyfára valót szállítottak a boltokba. December közepén derült ki, hogy nem lesz elég; ekkor azonban már a gyártók sem tudtak többet szállítani. A megye egyik legnagy bolthálózatánál eleve lényegesen többet rendeltek mint 1991-ben, féltek is, hogy nem fogy el, ezért 15-20 százalékos árengedménnyel árulták. Ám elmaradtak a közvetlenül a gyártól beszerző szakszervezeti akciók, mindenki a kereskedelemben vette meg a szaloncukrot, így kevés lett. Csoda, hogy újra divatba jött az otthon főzött szaloncukor?

Reszkessetek betörök! 2 a moziban

Miközben a mozikban a Reszkessetek betörök 2-t vetítették, addig a televízióban az alábbi műsorokkal kedveskedtek a Magyar Televízió munkatársai. Szenteste főműsoridőben a Zenélő filmkockákban az Annie című filmet vetítették az 1-es csatornán. A 2-es adón olasz film ment: Egy gyermek, akit Jézusnak hívnak. Karácsony estéjén magyar filmek voltak terítéken: Az aranyember; Hamis a baba; Vili, a veréb. December 26-án, pénteken az 1-esen a Dallast a Harmadik típusú találkozások című amerikai film követte. A kettesen a Knight Ridert sugározták, majd a Magas szőke plusz 2 szőke című francia film ment főműsoridőben.

Nagyobb figyelmet kaptak a hajléktalanok, a rászorulók

Mivel rendszerváltás követően az életszínvonal rohamosan romlott, így a hajléktalanok száma is nőtt. A nyolcvanas évekhez képest nagyobb hangsúlyt fektettek a megyénkben a hajléktalanokra és a szegényekre. Karácsony előtt csaknem hétmillió forintot fordított a rászorulók segítésére a szombathelyi önkormányzat, valamint a városban működő Máltai Szeretetszolgálat, és a Zonta-klub. A megyeszékhely két nagyobb szociális intézménye — a Domonkos utcai Szociális Szolgáltató Központ, és a Segítőház — emellett a közös ünnep élményét kínálta a hajléktalanoknak, vagy az egyedül élő embereknek 1992 szentestéjén.

A 30 évvel ezelőtti szociális helyzet romlását mutatta az is, hogy az önkormányzat népjóléti osztályának karácsonyi felhívására minden addiginál többen reagáltak, azok a szegények is kitöltötték a segélykérő lapokat, akik addig csendes beletörődéssel viselték sorsukat. A nagyszámú igényt látva a karácsonyi segélyakcióra szánt ötmillió forint mellé Wagner András polgármester saját egymilliós keretét is felajánlotta, így 1565 sokgyermekes család, és 1754 szociálisan rászoruló szombathelyi lakos kaphatott 1500-4000 forintot a szeretet ünnepe előtt. A népjóléti osztály egyetlen segélykérőt sem utasított el, akik novemberben már kaptak támogatást, vagy későn adták be kérelmüket, januárban vehették fel a pénzt.

A szenteste kritikus időszak volt a hajléktalanok, egyedülállók számára. Éppen ezért a Szociális Szolgáltató Központ és a Segítőház közös karácsonyi ünnepet szervezett a hajléktalanok, egyedülálló emberek számára. A két intézmény dolgozói hetek óta járták az utcákat, hogy rátaláljanak a hajléktalanokra, akiket december 24-én fél egyre hívtak a Segítőházba, ahol ajándékként élelmiszert kaptak.