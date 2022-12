A Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség bejáratánál egy szépen díszített fenyőfa jelzi az ünnepet. A körmendi tűzoltók a helyi Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tanulóitól kapták az egyedi dekorációt még tavaly. A gyerekek saját maguk készítették a díszeket fa alapra, decoupage technikával. A fenyő mellett nagy adventi koszorú, ami szintén elég különleges, hiszen tűzoltó tömlő az alapja. Az emeleti társalgó is ünnepi díszbe öltözött, ott közösen díszítettek fát a lánglovagok, piros díszek kerültek fel színes égősorral a kétméteres fenyőre.

-Karácsonyfa nélkül nincs karácsony a tűzoltóságon sem - mondják szinte egyszerre a “B” csoport tűzoltói, ők vannak szolgálatban, nekik jutott az idei szenteste. Ezzel nincs probléma, tudják, hogy bizonyos időközönként ők kerülnek sorra.

-Nekünk ez a nap a munka szempontjából ugyanolyan, mint a többi. Ha riasztás érkezik, menni kell, a munkát el kell végezni, de azért persze ilyenkor nekünk is karácsony van. Igyekszünk megteremteni a laktanyában az ünnepi hangulatot, úgy készülünk rá, mintha otthon lennénk. Előre megbeszéljük, hogy ki, mit hoz, mit főzzünk. Általában hidegtál készül és halászlé, de volt már olyan, hogy töltött káposzta is került az asztalra. Amúgy nagy a repertoár, bármit megfőzünk a kocsonyától kezdve a körömpörköltön át a pacalpörköltig. A sütemény sem marad el, hozuk is, kapunk is. Ha tudjuk, úgy alakítjuk előzetesen a beosztást, hogy aki családos, kisgyermeke van, az otthon lehessen szenteste - mondja Nagy József tűzoltó törzszászlós, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság “B” szolgálati csoportjának szolgálatparancsnoka, aki 21 éve tűzoltó.