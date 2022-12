Károlyi Gyula polgármester köszöntője után Török-Zselenszky Tamás gitáros, dalszerző énekelt karácsonyi dalokat. A "Gójóstól" Baráti Társaság színjátszó csoportja Székesfehérvárról érkezett alkalomhoz illő műsorral. Két kiállítást is nyitottak az adventi programon: Szendi Péter fotóriporter Magyarszecsődről készült képeit láthatta a nagyközönség, emellett Pölczmann György nyugalmazott mérnök alezredes tartott rádiótechnikai bemutatót a molnaszecsődi lokátoros rádiótechnikai századra emlékezve. Olyan berendezésekkel, eszközökkel ismerkedhettek meg az érdeklődők, amelyeket a légi eszközök felderítésre és az ezekből kinyert információk feldolgozásra, illetve továbbítására használtak a katonai egységek 1955 és 1999 között. Az előadó a radar működéséről is beszélt, emellett mérőműszereket, maketteket, korabeli egyenruhákat és használtai tárgyakat - például kimenő táskát -, sőt egy régi, de működő telefont is bemutatott a kiállításon, amely a következő hetekben még biztosan látható lesz Magyarszecsődön.

Az adventi rendezvény ideje alatt a helyi könyvtárban karácsonyváró foglalkozást tartottak a gyerekeknek, a Kulturális és Faluszépítő Egyesület pedig kinyitotta az adventi bazárt.