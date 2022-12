Szólt arról is, a Gyebrovszki János Alapítvány évek óta tartós élelmiszerekből összeállított csomaggal segíti a hajléktalan embereket, továbbá idén a FÉHE KFt. alapítványa, a Forrásközpont Közhasznú Alapítvány kétszázezer forint értékben tudott vásárolni dezodort, zoknit, alsóneműt, a nőknek még körömlakk és hasonlók is kerültek a csomagba – a nő akkor is nő, ha hajléktalan. Fontos, hogy ilyesmit is kapjanak.

Németh Klára felhívta a figyelmet arra is: nagyon hideg van, és nem kellenek mínuszok ahhoz, hogy az ember megfagyjon. Az ingyenesen hívható 06 80 205 165-as zöld számon a karácsonyi időszakban is fogadják a bejelentéseket. – Figyeljünk oda egymásra! Figyeljünk azokra is, akik lakásban élnek. Inkább potyára menjünk, minthogy tragédia történjén – húzta alá.

Az ünnepségen részt vett dr. Nemény András polgármester, és nem is érkezett üres kézzel: a hajléktalanszállón működő kézműves szakkörnek hozott alapanyagokat. A karácsony a legszebb, de a legnehezebb ünnep is tud lenni. Tudom, hogy ők nehéz helyzetben vannak, de ha belülről, szívből meg tudják élni a karácsony - ahogy éreztük a műsor közben - mégiscsak szép lehet az ünnepük, körülményektől függetlenül. Azt kívánom, hogy minél többen éljék át ezt az érzést – fogalmazott.

A hajléktalanszálló az év 365 napján, 0-24 órában nyitva áll minden rászoruló előtt. Ilyentájt megnő az adakozási kedv, lesz, aki karácsonykor meleg étellel fogadja az ide betérőket.