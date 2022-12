Tuczainé Régvári Marietta az adomány átvételekor felidézte: már a Covid előtt három-négy évvel ezeleőtt is együttműködtek a Derkovits iskolával, óriási adományátadó ünnepségek voltak itt akkor, a gyerekek műsorral is készültek. Volt olyan év, amikor Bodorkós Imre atya Jánosházára és a környékbeli tizenkét településre vitte az ajándékokat, egy másik évben Orsós Zoltán atya Celldömölk-Alsóságra, Nemeskocsra, Bobára. Most pedig a karitász busz Kárpátaljára viszi a tartósélelmiszert és az Angyalbatyukat, amiket a tanulók készítettek, Szkoropádszky Péter atya veszi át, és osztja ki a magyar gyerekeknek.

Megkérdeztünk derkós diákokat is az adományozásról. Németh Márton elmondta, hogy szeretettel gondol azokra, akiknek nem adatik meg, hogy családban éljenek, és otthoni karácsonyfánál örüljenek az ajándékoknak. Sodics Tamás is lelkesen gyűjtött, belegondolt abba, hogy nem lenne azoknak a gyerekeknek a helyében, és úgy véli, ki kell őket segíteni minden egyes alkalommal, amikor tudjuk, és ezt leginkább összefogással lehet elérni.