A MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj és a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 17. Hadkiegészítő és Toborzó Központ katonái tartották a bemutatókat. A foglalkozások során bevonták a végrehajtásba a fiatalokat is, hogy ne csak kívülről lássák, hanem élményeket és tapasztalatokat szerezzenek arról, mivel is foglalkoznak a honvédek. Lőttek airsoft fegyverekkel, amelyek használatát Seregély Gyöngyi tartalékos főtörzsőrmester, kyokushin karate Európa-bajnok tanította. Volt mátrix feladat: térkép segítségével kellett végigmenni egy számozott pályán, amit Mesterházy Balázs igazgató is kipróbált és hibátlanul tejesített. A közelharc során azokat a fogásokat és harci eljárásokat próbálhatták ki, amelyekkel hatékony önvédelmet lehet gyakorolni. A feketeöves kravmaga mester Cseresznyák László tizedes bemutatta a pusztakezes harcot és a hideg fegyverek (például a kés) elleni védekezést. Szájer Anasztázia tizedes női önvédelemből adott leckét, egyúttal harcképtelenné tette az ellenfelét. Láthattuk, hogy aki békeidőkben egy irodában ül, és adminisztratív munkát végez, szabadidejében eredményesen edzi magát, és vészhelyzetben harcképes: szükség esetén a maga javára tudja fordítani a küzdelmet.