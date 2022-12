Évértékelő 1 órája

Kihívásokkal teli, de jó évet zár Répcelak - A város polgármestere értékelte az évet

Nehéz év áll Európa és a világ mögött, a kihívásokból jutott bőven a répcelakiaknak is a múlt évben. Ennek ellenére Szabó József, a város polgármester úgy látja: pénzügyileg és a fejlesztések tekintetében is jó évet zár az önkormányzat. Tervek ugyancsak vannak 2023-ra de fontos, hogy számoljanak a nem várt kiadásokkal is – véli a város első embere.

Polgár Patríccia

Fotós: Cseh Gábor

- Tavaly ilyenkor még lázálmaimban sem gondoltam, hogy milyen év áll előttünk – gondolok itt a háborúra és az abból fakadó különböző negatív dolgokra. Ennek ellenére mégis azt tudom mondani, hogy összességében egy jó évet zárunk, ez megmutatkozik az idén megvalósult fejlesztésekben, de még akár a pénzügyi helyzetükben is – fogalmazta meg Szabó József, Répcelak polgármestere. A legnagyobb, 2022-ben befejezett beruházás Répcelakon az ivóvízminőség-javító program volt, ami, bár sok családnak okozott bosszúságot, a megvalósulásával hosszú távon minőségi és mennyiségi szempontból is biztosított a város vízellátása. A polgármester mosolyra húzódó szájjal beszél az idén átadott minibölcsődéről, amellyel, mint elmondta, egy energiahatékonysági innovációs díjat is elnyertek. Megújult a Temető út, a Hársfa liget egyik útja, a játszótér, elkészült Répcelak beköszönőtáblája. Az önkormányzat település zöldítési programjai is folytatódott: új kis parkokat alakítottak ki és elültettek közel kétszáz fát. A polgármester elmondta, örvendetes, hogy idén kétévnyi Covid-leállás után a civil szervezetek újra meg tudták kezdeni a „normális” működésüket, újra felélénkült a város kulturális és közösségi élete. - Külön meg szeretném említeni a sportegyesületünket, akik szintén eredményes évet zártak. A minap tudatosult bennem, hogy egy olyan kis városban, mint Répcelak, ritka, hogy ennyiféle sportág jelen legyen: van nálunk futball, teke, kézilabda, kosárlabda, futsal, különböző akrobatikus táncok, légtorna és karate is. Erre sportszerető emberként külön büszke vagyok – tette hozzá Szabó József. Az új építési telkek, a lakóparkok kialakítása és a bölcsőde megépülése minden bizonnyal szerepet játszik abban, hogy a kisváros egyre népszerűbb a fiatal családosok körében. - A lakosságszámunk a korábbi években általában vagy stagnált vagy pedig az országos átlagnál lassabb mértékben, de csökkent. Nagyon régen fordult olyan elő, hogy egy adott évben nőtt volna Répcelak lakossága, idén azonban így történt – osztotta meg örömét a polgármester. A jövőbeli tervekkel kapcsolatban elmondta, a tavasszal elkészült a Merre tovább, Répcelak? középtávú terv, melyben a városlakók véleményét is figyelembe véve meghatározták: fontos, a répcelaki emberek életminőségének folyamatos javítása. A jövőben előtérbe kerül majd emellett az energiahatékonyság és a „zöldítés” is. Jövőre indul egy 600 millió forintos közlekedési beruházás a városban, ami a sportcsarnok mögötti területet, valamint a Bartók Béla és a Vízmű utcákat érinti: útfelújítások, járdaépítések, parkolók és elektromos autótöltő-állomások, valamint egy autóbusz-pihenő kialakítása fog megtörténni. Emellett egy fitneszpark is épül az iskola és a sportcsarnok közé. Ez lesz a jövő év legfontosabb beruházása. - Úgy kell túlélnünk az előttünk álló évet, hogy abból, hogy gondok vannak, az emberek a lehető legkevesebbet érezzék. A fő célunk, hogy a mostani színvonalat, az intézményrendszerünket, a működésünket, az egyesületeinket megőrizzük – fogalmazta meg Szabó József. - Az energiaválság kitörésekor elhatároztuk: éhező és fázó ember nem lehet Répcelakon. Erről a szociális területen dolgozó kolléganők gondoskodnak, emellett a képviselő-testület felülbírálta a támogatási rendszert szeptemberben. Azokon próbálunk segíteni, akik ennek a válságnak a leginkább kiszolgáltatottak. - Jó kondíciókkal zártuk a tavalyi évet. Ha a jövő évi bevételeink csak úgy alakulnak, mint az ideiek, akkor egy stabil pénzügyi kondíciókkal rendelkező évet tud zárni az önkormányzat 2023-ban is. Azonban a sok bizonytalanság miatt a költségvetés készítésekor a jövő évre minimum százmillió forintot tartalékba helyezünk – összegezte gondolatait.

