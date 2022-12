Tavaszias időben gyűltek össze Kőszegiek és Kőszegen kirándulók, fiatalok és még fiatalabbak, családok és sportolók szombaton a vár előtt – innen indult és a belvárost érintve ide is ért vissza a szilveszteri futás szombaton. A hagyományokhoz hűen most is itt voltak a helyi tűzoltók és bokszolók, de találkoztunk egy zalaegerszegi párral is, akik elárulták: a vasi városban töltik az év utolsó napját. A szállásadójuk előre jelezte, lesz ez a program, így jelmezt is hoztak magukkal – újévi malacnak öltözve csatlakoztak a vidám programhoz.

Básthy Béla polgármester festőként jelent meg. – A polgármester feladata mindig az, hogy különböző személyek, szereplők előtt lefesse a város helyzetét. Az itt lakóknak kicsit rózsaszínebb helyzetet kell festeni, a külső támogatóknak, országgyűlési képviselőnek, minisztereknek borultabbat, hogy kedvük legyen támogatni a várost. Jövőre úgy szeretném tovább festeni Kőszeget, hogy azzal mindenki jól járjon – fogalmazott.