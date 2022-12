Lábos András polgármester elmondta: régóta vártak erre a felújításra, de most igazán jókor valósult meg, hiszen várhatóan mintegy harminc százalékkal csökken az épület rezsiköltsége. Szólt arról is, ismét emelkedik a gyermeklétszám a faluban: míg tíz évvel ezelőtt meg kellett szüntetniük egy csoportot, most éppen elférnek egyben – már a következő indításán gondolkodnak.

Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője hozzátette: a Magyar falu programban számos beruházás megvalósulhatott Nagysimonyiban, jó példa erre a járdafejlesztés, a ravatalozó megépítése, orvosi eszközök beszerzése, de jutott kormányzati forrás templomfelújításra, civil szervezetek támogatására és a felelős állattartás elősegítésére is. Nagy eredmény, hogy központi forrásból a gyermekek második otthona is megszépülhetett.