Sárvár 2022-ben is megtartotta előkelő helyét a szankciós energiaválság és a koronavírus-járvány ellenére a hazai turisztika kínálatában. Nem törtek meg a város idegenforgalmi fejlesztései, az ipari beruházások és sikeres a település működtetése is. Kondora István polgármester többnyire optimistán tekint a lassan véget érő évre.

Az év elején még éreztette hatását a koronavírus járvány utóélete. Február elejére fejeződött be a Gyógyfürdő 1,8 milliárd forintos hitelének a kormány általi átvállalása. Néhány hét múlva a jókedv alábbhagyott, mert szomszédunkban a háború indulása újra sötét felhőket vetített az égre.

– Az energiaválság és az unió elhibázott szankciói mindenkit érintettek. Ennek sem vagyunk még a végén, csak egy állomásán. Az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetben vannak. A távhőszolgáltatónk tizennégyszeres gázár ajánlatot kapott és most ezen az áron fűtünk. Rábasömjénben a helyi közösség összefogásával teszik valóban élővé az adventi időszakot. A felújított tornyú Szent Márk-templom mellett ezúttal is felállították a karácsonyi fenyőt, a Betlehemet és az adventi koszorút, melynek a gyertyáit a vasárnapi misék után gyújtják meg. Azonban ha a helyzetet értékeljük, a mérleg azért továbbra is egy kicsit pozitív irányba mutat – vázolta a jövőt Sárvár első embere.

A legfontosabb beruházások gyakran ugyanis nem a leglátványosabbak. Az évösszegzés ezúttal annak a tudatosításában is segít, hogy a fürdőváros a beruházások révén folyamatosan halad előre. Rengeteg olyan pályázati forrás nyílt meg az év során, amelyeket korábban indítottak el. Elkészült a belvárosi csapadékvíz-elvezető, a Gyöngyös mellett lévő Fekete-híd utcai átemelővel.

Megépült a Dózsa György utcai parkoló, ami jelentősen átalakítja a környékbeli iskolák közlekedésének reggeli áldatlan állapotát. Az önkormányzat megvásárolta az Aréna mögötti területet, amin az út építésével is előrejutottak, mert ott szeretnék a Kertvárosi Szabadidőparkot továbbfejleszteni. Szintén nyeremény volt a városnak a Dévai utcában egy játszótér elkészülte. – Ha ezekhez hozzáveszem a magánberuházásokat is, akkor már egész pozitív a kép – jegyezte meg a polgármester.

A kórház mögötti területen már áll a 83 szobás, prémiumkategóriás Modero Hotel szerkezete. Elkezdődött a Sága új üzemcsarnokának a beruházása az új ipari zónában. A városközpontban álló régi gyárépület bontása után ott pedig lakóparkot alakítanak ki. – Sok más mellett, intézkedéseink nyomán jelentősen javult a város közbiztonsága is – tette hozzá évértékelőjéhez Kondora István.