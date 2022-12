A Körmendi Kulturális Műhely 1993 óta működik, és kiadásában évente egy alkalommal megjelenik a Körmendi Figyelő című kiadvány. Az idei, 23. számot a napokban adták ki és mutatták be. A 142 oldalas kiadványban huszonnégy körmendi kötődésű szerző különböző helyi témájú írásait lehet elolvasni, de versek, fotók és irodalmi szövegek is színesítik a Körmendi Figyelőt. A fotókat Jámbori Tamás készítette, az illusztrációkat pedig Őri Tóth István. A lap digitális változatban is elérhető: az érdeklődők böngészhetik, letölthetik a város hivatalos weboldaláról.