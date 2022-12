Immáron tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Vasi Vizek Legjobb Sporthorgásza elnevezésű versenysorozatot, amely - igazodva az országos versenynaptárhoz – a szokásosnál előbb kezdődött és korábban befejeződött. Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke köszöntőjében elmondta: a többfordulós versenysorozat hobbi felnőtt és ifjúsági kategóriában összesen 42, míg a versenyzők között 29 fő indult. Összességében hetven felett volt a versenysorozat indulóinak száma, melyet igazán a versenyhelyszínek befogadóképessége korlátozott.

A sorozat Gersekaráton indult április elején, majd a kerkafalvi Kéthatár-tó kupával folytatódott május első napján, melyet az Abért-tó Kupa követett. Május közepén a versenyzők a Megyei Egyéni és Csapatbajnokság két fordulójában mérték össze tudásokat és zárták a sorozatot. A hobbi kategóriában indulóknak pedig Magyarszecsődön fejeződött be az ez évi megyei bajnokság, melyet új, névadó szponzorként a Garbolino – TackleBait márkákat forgalmazó BNT Business and Trading Kft. támogatott.

Fotós: © Cseh Gábor

Versenyzőknél megadott öt fordulóból minimum három fordulón, míg hobbiban 4-ből hármon kellett részt venni, hogy a versenysorozatban értékelve legyen a sporthorgász eredménye. Az összesített értékelésbe kizárólag a Vas Megyei Horgász Szövetség tagszervezeteiben lévő tagoknak az eredménye számított bele. Azonos pontszám elérése esetén a végeredmény megállapításakor a negyedik/ötödik legjobb elért eredmény döntött, további egyenlőség esetén az összefogás súlya a döntő tényező.

Az ülésen külön köszöntötték a versenysorozat fő szponzorát a BNT Business and Trading Kft. - Zanati úti óriás horgászbolt - ügyvezetőjét, Geröly Tibort. Ezután Seregi Miklóssal, a szövetség elnökével és Laki László alelnökkel közösen átadták az elismerő oklevelet, ajándékokat a versenyzőknek.

Új bajnok hobbi kategóriában

Felnőtt hobbi mezőnyben, a címvédő Bálint Gábornak (Körmendi Munkás HE.) a tavalyi bajnoki cím után, ezúttal meg kellett elégednie a bronzéremmel, a dobogó harmadik fokán jutott számára hely, az általa elért 58 ponttal. A második helyen szintén egy korábbi bajnok, Pajtli László (Spartacus HE.) végzett 65 ponttal, tovább gyarapítva a versenysorozatban elért dobogós helyézéseinek számát. A 2022. évben Vas megye legjobb sporthorgásza hobbi felnőtt kategóriában Pajtli Tibor (Spartacus HE.) lett - maximális 75 ponttal 49.020 gramm összfogással. - Ez most nagyon összejött, minden verseny sikerült, bejött az a technika, amire készültem. Sokat edzem a horgásztársakkal, nekik is köszönhető az eredmény. Nincs olyan hétvége, amikor ne horgásznék – mondta lapunknak. S hogy min múlik a siker? Pajti Tibor szerint jól jött, hogy előre tudott készülni a helyszíneken, de sok múlik a helyhúzáson, a technikán és a csalin.

Fotós: Vasiviziken

A kishalak hozták meg a győzelmet

Ifik között Gersei Milán (Körmendi Munkás HE.) kiemelkedett vetélytársai közül, mind a négy versenyt megnyerve, magabiztosan végzett az összetett rangsor élén 15.360 gramm fogással. Ezüstérmes a mezőny egyik legfiatalabb tagja Vogl Zalán (Spartacus HE.) lett 54 ponttal. Harmadik helyen Bors Ivett (Spartacus HE.) zárt, aki 48 pontjára szintén büszke lehet. Gersei Milán elárulta: hároméves kora óta horgászik a nagypapjávával. Akkor még csak kishalakat fogott, és valójában most is azoknak köszönheti sikerét. Az Abért tavon például úgy fogott közel tíz kilót, hogy egy kárász kivételével a többi törpeharcsa volt.

Fotós: Vasiviziken

Kovács Péteré a vándorserleg

Versenyző kategóriában nagyon nagy volt a küzdelem a dobogós helyezésekért, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a harmadik helyért 4-es holtverseny alakult ki. A végső sorrend megalapításához szükség volt az elért negyedik és ötödik legjobb helyezések számbavételére is. Hiába szerzett Kovács Ákos, Tordai Gábor és Hajba Gábor is 61 pontot az egymással való összevetésben Borsos Tamás (Spartacus HE.) került ki győztesként és szerezte meg ezzel a sorozat harmadik helyét. Az első és második helyezett között is mindösszesen 3 pont különbség döntött. A tavalyi és tavaly előtti bajnok Török Zoltánnak (Elektromosok SHE.) nem jött össze zsinórban a harmadik elsőség, 65 pontja 106.800 grammos fogása ellenére kevésnek bizonyult ehhez. A Vasi Vizeken Legjobb Sporthorgásza elnevezésű versenysorozat 2022. évi győztese versenyző kategóriában Kovács Péter (Elektromosok SHE.) lett 68 ponttal, két szektor 1-sel és egy szektor 2-sel. – Csodálatos érzés és élmény. Jó pár éve a dobogó környékén forogtam, és most sikerült feljutni a legfelső fokára – fogalmazott a bajnok, aki elárulta azt is: a jövő év nagy valószínűséggel pihenő esztendő lesz számára, de aki egyszer már ált a dobogó legtetején, annak az a célja, hogy még visszakerüljön oda.