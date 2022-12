A 2018-ban kezdődött védelmi és biztonsági reform eddigi eredményeit mutatta be dr. Baán Mihály alezredes, a Vas Megyei Védelmi Bizottság titkára. Részletesen ismertette a 2022. november 1-jén életbe lépett új jogszabályokat. Az új rendszerben kiemelt szerepet kap majd a Nemzeti Eseménykezelő Központ, továbbá honvédelmi referensek is segítik majd a munkát a hivataloknál. Az előadásban elhangzott az is, a tartalékosok száma folyamatosan növekszik.

Több technikai jellegű napirendi pont elfogadása után zárt ülésen elismerő oklevelek adományozásáról szavazott Vas megye közgyűlése 2022 utolsó rendes ülésén.