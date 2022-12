A közmeghallgatás rendszerint a képviselő-testület ülése is egyben, kedden a büki képviselők három napirendi pontot tárgyaltak meg. Kezdésként dr. Németh Sándor polgármester a szép számmal megjelent helyi lakos előtt kifejtette: a városban a levegő és a víz minősége jónak mondható. A nyári időszakban azonban az állateledelgyár esetében szaghatás volt érzékelhető. Ezt a problémát jelezte a cég vezetésének.

Azóta pedig megoldást találtak a problémára. Téma volt a gyár bővítése is. Az útfelújítások kapcsán kérte a lakosság segítségét: az utakon megjelent kátyúkat jelezzék az önkormányzat részére. Egyúttal szólt a várható kerékpárút-fejlesztésekről, illetve arról is, hogy a közvilágítást több ütemben korszerű LED-ekre cserélik ki a világítótesteket. A hulladékudvar mellett egy komposztálótelep létrehozását tervezik. A hallgatóság mindemellett megtudta: az önkormányzat bevételei 2022 első kilenc hónapjában stabilak voltak. Arra azonban ügyelni kellett, hogy a kiadásokkal „ne szálljanak el”. A fürdő minden nehézség ellenére is nyitva tart és várja a vendégeket. A bükiek végül kérdéseket tettek fel a város vezetőinek.