A Petőfi-telepen élő Németh Ferenc a városrész önkormányzati fenntartású játszóterének elhanyagoltsága miatt fordult a városvezetéshez. Mint elmondta, a terület 2003-as EU-szabványosítása óta egy labdafogó hálón kívül semmit nem cseréltek ki ott, pedig az a Balogunyom felé megépülő kerékpárút mellett méltó pihenőhely lehetne.

Dr. Nemény András polgármester ígéretet tett, hogy személyesen fogja szemrevételezni a játszótér állapotát, és igényfelmérést végeznek a lakók között az ügyben. Szintén egy játszótér – a Diófa utcai – állapota miatt tett panaszt Nagy Sándorné, aki azt sérelmezte, hogy a nagy terület ellenére kevés játék van náluk – ellentétben a Derkovits-lakóteleppel. Petőné Kiss Márta személye már nem ismeretlen a közgyűlés előtt. Az asszony rendszerint a keleti városrészen tapasztalható szálló por és kellemetlen szag és a zaj miatt keresi fel őket. Aláírásgyűjtésbe is kezdett, a több mint száz környékbeli által szignózott petíciót Petőné Kiss Márta korábban eljuttatta a polgármesternek.

– A kérésünk továbbra is annyi: szűnjön meg a szag és a zaj – fogalmazta meg az as - szony. Dr. Nemény András nem tudott biztató eredményekről beszámolni a panaszosnak, ám azt elmondta: időpontot kért közös egyeztetésre Vámos Zoltán főispántól, amire Petőné Kiss Mártát is várják. Petőné Kiss Márta ezúttal egy újabb problémát is felvetett, jelesül a Pick-árok állapotát, az árkot, mint mondja, évtizedek óta nem tisztították ki. Többen a nemrégiben felújított utcák csapadékvíz-elvezetési problémája miatt fordultak a közgyűléshez, ketten a Farkas Károly utcában fennálló kaotikus közlekedési állapotokra hívták fel a figyelmet.

Mészáros András a Farkas Károly és a Szabadnép utcák lakóinak kérését tolmácsolta, amikor súlykorlátozás bevezetését, a parkolás megoldását, az útburkolat javítását és járda kiépítését kérte a városvezetőktől. Varga József a városi kosárlabdacsapat támogatásának mértékéről kérdezte Károlyi Ákos jegyzőt, aki tavalyi megkeresése alkalmával biztosította őt arról, hogy a Falco KC számára nyújtott, 2021. évre vonatkozó támogatási összeg nem lesz több mint 400 millió forint – 385 millió forintra kalkulálták –, ezzel szemben az végül 427 millió forint lett. Arra viszont érdemben nem kapott választ Varga József., hogy ezt mi indokolta.