A Hungarikum bizottság 4 millió forinttal támogatta a csornai premontrei prépost életét és működését taglaló kötet megjelenését. A Horváth József és Molnár László által jegyzett kiadványt Mayer László szerkesztette. „Egy szabad, mívelt és boldog Magyarországért” – olvasható a borítón, hiszen ezt az eszményképet tűzte maga elé a hazai oktatásügy fáradhatatlanul alkotó, kimagasló egyénisége. A csornai premontrei prépost által képviselt pedagógiai értékeket jól mutatja 1896-ban kiadott körlevele, abból is idézett Fazakas Zoltán Márton: „Egy nemzet nevelésének munkájában részt venni nemes feladat, de sok-sok nehézséggel jár. Mégis megéri vállalni a tanítással és a neveléssel járó fáradságot, hiszen ennek eredménye lesz, hogy a hazát hozzásegítjük ahhoz, hogy egyre több értelmes, képzett és valódi tudással rendelkező polgára legyen”. Ez a fajta szemlélet nagyon visszaszorult, vagy csak a szöveg szintjén maradt – fűzte hozzá Fazakas Zoltán Márton, majd beszélt arról is: a pozitív szegregáció eredménye, hogy Sál településről árva gyerekként egy olyan karriert futott be Kunc Adolf, amelyet megérdemelt. Ezt ő is érezte, és vissza akarta adni – fogalmazott. Takács László plébános arra emlékeztetett: Hegyhátsálon 1988. szeptember 18-án szentelte fel Konkoly István megyés püspök az egykori iskolaépületet kápolnává. Akkor avatta fel azt az emléktáblát is, amit tegnap is megkoszorúztak az ünnep részeként. Horváth Magdolna polgármester a testvértelepüléssel, Türjével való együttműködés, szeretetteljes kapcsolat fontosságára is felhívta a figyelmet. Külön örömének adott hangot, hogy éppen a premontrei prépost születésének 181. évfordulóján – 1841. december 18-án látta meg a napvilágot Sálon – mutathatták be ezt a kötetet.