– Az év vidéken disznóvágással indul: csapatunk részt vett a lukácsházi böllérversenyen. Alig engedett fel a föld fagya, amikor a Vép–Szombathely kerékpárút vépi szakaszának munkaterület-átadása is megtörtént. Mára a kerékpárút használatára azok is kedvet kaptak, akik már szinte szögre akasztották a biciklijüket. Néhány jelentősebb beruházás is történt. A többi tulajdonossal együttműködve lecseréltük a rendelő-posta-takarék épület tetőhéjazatát. Ha már ennél az épületnél járunk, meg kell jegyezni, hogy az önkormányzat és a lakosság nemtetszése ellenére a Takarékbank bezárta fiókját. Az OTP-vel sikerül megegyezni ATM telepítéséről, de a kivitelezés hosszabb időt vesz igénybe. A gyermekorvosi rendelő épületén elsősorban energetikai fejlesztést hajtottunk végre. Továbbra is gond városunkban a háziorvosi ellátás: helyettesítő orvosok látják el a rászorulókat. Ez országos probléma. Az egészségügyi törvény végrehajtási rendeletei reményeink szerint erre is tartalmaznak majd megoldást. A Világ Közepe Fesztivált idén újra megrendeztük. Ősszel polgárrá fogadtuk a tavaly született gyermekeket. A Vas-Film fesztivál idén is fogadta az alkotók munkáit. Testvérvárosunkból, Tasnádról idén nem tudtak eljönni városnapunkra, de a kapcsolat fenntartása érdekében augusztusban a vépi küldöttség kiutazott a városnapra. Labdarúgóink ebben a szezonban is jól szerepelnek. Felnőtt csapatunk a megyei I. osztályban a 3. helyen fejezte be az őszi időszakot. Büszkék vagyunk, hogy a játékosok 90 százalékban vépi fiatalok – hallottuk a városvezetőtől.

Kovács Péter az idei év jelentős fordulatait is említette: – A szomszédunkban zajló háborúból és az energiaár-robbanásból mi sem maradtunk ki. Alapos fejtörést kíván a jövő tervezése. Szeretnénk a megépült kerékpárutat a város belső területén folytatni – ehhez készülnek a tervek. Elindítottuk több utca csapadékvíz-kezelésének tervezését is. A gondozási központnál és a sportöltözőnél energetikai felújítást tervezünk. Összességében úgy értékelt: – Küzdelmes volt a 2022-es év, ami hozott sok eredményt és nagy figyelmet igényelt, hogy ne szaladjon el a költségvetésünk. A következő években egy átrendeződő világban kell gazdálkodásunkat, terveinket olyan irányba terelni, ami finanszírozható, esetleg jövedelemtermelő fejlesztéseket tartalmaz. Ehhez szükség van valamennyi városlakó és civil szervezet összefogására.