Az útburkolatban tátongó mélyedésben a víz megfagyott, így abban korcsolyát helyezett el a politikus hétfő reggel. Az erről készített fotót közösségi oldalán is megosztotta borítóképként.

- Augusztus 11-én kértem a Szova NZrt. építésvezetőjét, hogy kátyúzzanak a Barabás Miklós utcában, a levelet másolatban elküldtem a kommunális iroda illetékesének is. Augusztus végén, és az elmúlt hetekben is újból írásban fordultam feléjük, hogy ezt a lyukat máig nem töltötték fel – mondta el érdeklődésünkre Horváth Gábor. - Kétségeim vannak, hogy a téli időjárás beköszöntével érdemben lehet-e még bármit is tenni ezzel az úthibával, nagyon sajnálom, hogy az elmúlt hónapokban nem sikerült tartós módon helyreállítania az útburkolatot a feladattal megbízott Szova Nzrt. munkatársainak.

A képviselő ennek ellenére optimista: bízik abban, hogy még az idén hidegaszfalt kerül a Barabás Miklós utcai kátyúkba: a bemutatotton kívül ugyanis itt két másik is feltöltésre vár.