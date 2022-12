A gyerekek nagy örömére 38 perce

Lovas fogattal járta végig Püspökmolnárit a Mikulás - fotók, videó

Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan most is lovas kocsival érkezett a Mikulás Püspökmolnáriba. A nagyszakállú fogata négy megállónál várta a gyerekeket, akik énekkel, verssel is készültek.

Tóth Judit Tóth Judit

Fotós: © Cseh Gábor

Ahogy közelednek az ünnepek, úgy érződik a közösség összefogása, kiváltképpen, ha gyermekekről van szó. Így van ez Püspökmolnáriban is, ahol a jószándék és közösség ereje most is megmutatkozott, az együttműködés pedig csodát teremtett. Már hagyománnyá vált, hogy a Mikulás lovas fogattal érkezik a község gyermekeihez. Ez most sem volt másként.

Lovas fogattal járta végig Püspökmolnárit a Mikulás Fotók: Cseh Gábor

- Nekünk, felnőtteknek is igazi kikapcsolódást jelent ez a nem kevés izgalommal járó program – mondta Lajkó Adrienn, a Rábaparti Kisház Lovas Egyesület vezetője, aki megálmodója és megvalósítója volt ennek a kezdeményezésnek. Püspökmolnári Község Önkormányzata és a helyi civil lakosság tagjai is szívvel-lélekkel kapcsolódtak be a programba. - Bízunk benne, hogy ez a varázslat maradandó élményt, emléket nyújt mindannyiunknak, hiszen ez a csoda, a Mikulás csodája, a hit, a szeretet ott csillog nemcsak a gyermekek szemében, hanem bizony a felnőttekében is - tette hozzá végül Lajkó Adrienn.

