Németh Norbert atya, olaszországi magyar főlelkész mutatta be a hagyományos hóvégi szentmisét a római magyar kolónia tagjai számára a Santo Stefano Rotondo bazilikában, melyen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Kovács Ádám Zoltán római magyar nagykövet és Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki magyar nagykövet. A szentmise előtt rövid koncertet adott az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese Rajk Judit énekművész közreműködésével, majd a liturgia során is az ő szárnyaló muzsikájuk töltötte be a bazilika közel másfél évezredes ősi falait – derül ki a Szombathelyi Egyházmegye beszámolójában.

A szentmise végén Soltész Miklós államtitkár átnyújtotta Németh Norbert atyának a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést és jelképesen a betegség miatt távollévő Szentmártoni Mihály jezsuita professzornak a Fraknói Vilmos-díjat. Elhangzott, Novák Katalin köztársági elnök „… a magyar-szentszéki kapcsolatok előmozdítására, illetve a kispapok és lelkipásztorok teológiai képzését segítő tevékenysége, valamint az Olaszországban élő és az oda zarándokló magyarok lelkipásztori ellátása érdekében végzett szolgálata elismeréseként adományozta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést Németh Norbertnek, Szombathely korábbi plébánosának, egyetemi lelkésznek.