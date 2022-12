A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége az év végéhez közeledve ismét kiadta Vas Megye Horgásznaptárát. Puskás Norbert, a szövetség ügyvezető elnöke elmondta: a szervezet a jövő évben ünnepli fennállásnak 30. évfordulóját, ezért a naptárat rendhagyó módon nem a vasi pecások fotóiból állították össze, hanem az egyes hónapok képei a vasi vizeket örökítik meg digitalizált akvarell festményeken. A naptárhoz a festményeket Mód Petra Diána készítette.

A korábbi hagyományokhoz híven a jövő évi falinaptár tartalmazza az aktuális fogási tilalmakat és az adott napra vonatkozó fogási előrejelzést, valamint a névnapokat is. A jubileumi naptárakból befolyó bevételt a szövetség a Rába folyó őshonos süllő állományának telepítésére fordítja.

A naptár ideális ajándék karácsonyra és jeles napokra is a pecásoknak. A falinaptár mindössze 1900 forintért megvásárolható a szövetség vaskeresztesi irodájában, vagy on-line is megrendelhető a www.vasivizeken.hu ajándékboltjában, illetve a kijelölt szombathelyi horgászüzletekben. Az előző évekhez hasonlóan a falinaptár - 2022. december 16-tól - elérhető a tagegyesületeknél is. A naptárak megvásárlásának lehetőségéről további tájékoztatás a +36 70 3399 703-as telefonszámon kérhető.