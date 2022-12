A 2023. évi versenyt november 10-én indították útjára. A pályázaton ismét várják a magyarországi szakképzésben aktívan közreműködő szervezetek – vállalatok, iskolák, kamarák, civil szervezetek vagy akár magánszemélyek – jelentkezését, függetlenül attól, hogy tagjai-e a kamarának. A pályázat révén a pályázók a DUIHK révén egy szélesebb nyilvánosság előtt is ismertethetik projektjüket, még akkor is, ha esetleg nem kerülnek a nyertesek közé. Ezáltal megoldásaik, tapasztalataik hozzáférhetővé válnak más szereplők számára is, így hozzájárulnak az egész hazai szakképzési rendszer további erősítéséhez. A díjjal és a pályázattal kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók a szakkepzesidij.hu honlapon. Ott lehet letölteni a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat is, valamint megtekinteni a korábbi pályázatok eredményeit. A kamara bízik abban, hogy a díj hozzájárul a hazai szakképzés további fejlődéséhez, és egyúttal mind a fiatalok szakmai pályafutásának megalapozásához, mind a hazai gazdaság fenntartható versenyképességének erősítéséhez.