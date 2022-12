A továbbiakban nincs szükség PCR-tesztre ahhoz, hogy valaki egy ambulanciára vagy szakrendelésre menjen. A betegek látogatóinak sem kell már teszteredményt bemutatnia, közölte a burgenlandi kórházfenntartó, a KRAGES.

A szabály a tervezett, fekvő ellátást igénylő műtétekre nem vonatkozik, ezeknél a felvételhez továbbra is friss vírustesztre van szükség, a betegek pedig egyszerre csak két látogatót fogadhatnak legfeljebb - írja a magyarok.orf.at.

Az ünnepek idején is nyitva lesznek a tesztkonténerek

A betegellátó és idősgondozó intézetekben továbbra is kötelező FFP2-es arcmaszkot viselni, és a Burgenland-szerte felállított tesztközpontok is nyitva maradnak.

A konténerek Köpcsényben/Kittsee, Kismartonban/Eisenstadt, Felsőőrben és Németújváron/Güssing a kórházak környékén találhatók meg. Rajtuk kívül Észak-Burgenlandban Szárazvám/Müllendorf és Nagymarton/Mattersburg központjában, Közép-Burgenlandban pedig Sopronújlak/Neutal településen található továbbra is egy-egy tartományi tesztállomás.

A konténerek minden nap reggeltől estig nyitva tartanak, karácsonykor, Újév valamint Vízkereszt napján pedig délelőttönként várják a tesztre jelentkezőket.

Marad a szigor a fővárosban

A 3G-kötelezettséget ugyan országosan feloldották, de Bécs városa saját hatáskörében továbbra is szigorúbb szabályokat tart fenn. Erre a gyermekek körében terjedő és a kórházi gyermekosztályokat is megterhelő RSV-járvány valamint az influenzás fertőzések magas száma miatt van szükség. A városvezetés ugyanis nem szeretné, ha a egy kórházi covid-klaszter tovább gyengítené az ellátást – közölte Peter Hacker (SPÖ), egészségügyi tanácsnok irodája.

A bécsi kórházakba illetve ápolási otthonokba belépők így továbbra is kötelesek negatív PCR-tesztet felmutatni – igaz, már 72 órán belül elvégeztetett teszt is megfelel. Az intézményekben fekvőbetegekkel érintkező dolgozóknak továbbra is heti egyszer PCR-tesztet kell végeztetniük.

A fővárosban továbbra is kötelező FFP2-es maszkot viselni a tömegközlekedési eszközökön, gyógyszertárakban és rendelőkben. A fővárosi és országos szabályok egyaránt február 28-ig érvényesek.