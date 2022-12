Ablánc azon kevés hajdani falu egyike, amelynek első írásos említése még a magyarok honfoglalása előtti időből ismeretes. A Pannóniába telepedett szlávok keresztény hitre térítésére már a 8-9. században nyugati hittérítők keltek vándorútra, és 860-ban a Balaton partján vetették meg a lábukat. Pribina szláv fejedelem alattvalói számára azonban nemcsak a hitet, hanem a salzburgi kultúrát és művészetet is elhozták. Egy 865-ben kelt oklevél szövege szerint „Ablanza” faluban, ebben az évben Adalwin salzburgi érsek templomot szentelt. Az Árpád-korban Vas vármegyének ez a vidéke a győri püspökség locsmándi főesperességéhez tartozott, amelynek birtokait 1255-ban írták össze.

A határjáró oklevélben felsorolt falvak között Bük, Csepreg, Tömörd és Zsira mellett Ablánc nevét is olvashatjuk. Egy Répce-mentén gyűjtött monda szerint az 1532-ben Kőszeg alól visszavonuló törökök a megáradt Ablánc-patakon nem tudtak átkelni, a vidék falvai így menekültek meg a pusztítástól. A területet a 17. századi összeírások már Ablánc pusztaként említik. A falu feltehetőleg a tizenöt éves háború hadjáratainak esett áldozatul, és újratelepítésre később sem került sor. A falu határában, az Acsádot és Büköt összekötő út mellett állt az Ablánc-malom, amelynek épületét panzióvá alakították. Ez az elhatározás idegenforgalmi szempontból felpezsdítette a hétköznapokat, ugyanis az épület mellett halad el Országos Kéktúra útvonala és a Mária út gyalogos ösvénye és ez is hozzájárult, hogy Ablánc ismert és népszerű hellyé vált, nemcsak a turisták és természetjárók, de közéleti személyiségek szemében is.

1994-ben a vasi politikusok itt adtak fogadást az ország köztársasági elnöke tiszteletére. „Tempora mutantur”, azaz, hogy változnak az idők, mondás Abláncra is érvényes. A 2010-es évek elején a panzió bezárt, az épület elhagyottá lett, de a neve fennmarad. 2014-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kara a tanuló ifjúság ökológiai szemléletének erősödését, környezettudatos magatartásának kialakulását elősegítendő „Ablánc-díj”-at alapított. Az elismeréssel a helyi természeti értékek feltárásáért, megóvásáért és megismertetéséért cselekvőket jutalmazzák.