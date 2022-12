„A vérünk olyan, mint egy bennünk áramló nagy folyó, és még piros is. Ebben a folyóban közlekedik az immunhadseregünk, és ebből jut el az étel is, amelyet megeszünk, mindenhová, például a lábujjunkba és a hajunkba is. A vérünk tele van az immunrendszerünk kis katonácskáival és sok-sok munkássejttel. Vannak, akik teherautót vezetnek, de sok olyan munkás is van, akinek az a dolga, hogy amikor elesünk, és vérzik a sebünk, odafut, és befalazza a kis lyukakat. Ezért áll el a vérzésünk. A vérünk tehát egy olyan folyó, amely mindenfélét szállít, melegen tart minket, és befoltozza a kis sérüléseinket” – magyarázza Youtube-csatornáján a gyermekeknek is érthető módon, mit kell tudni a vérünkről. A kérdésre, hogy akkor miért vesznek tőlünk vért, és marad-e belőle elég azután, így felel: „Naná, hiszen az embereknek jó sok vérük van. Pont annyi, amennyire szükségünk van, de annál jobb, ha egészségesek vagyunk, és sportolunk.” Majd a vérvétel mikéntjét írja le: a vér titkainak megfejtéséhez egy kis üvegcsébe egy kis szúrással mintát kell venni. Néhány trükk: mesenézés közben észre sem lehet venni az apró tűszúrást. Van már olyan krém is, amellyel ha a szúrás előtt bekenjük a kezünket, nem fog fájni sem a bőrünk, sem a szuri. A legjobb, ha felkészülünk rá, és nem húzzuk el a kezünket akkor sem, ha picit félünk, mert egy pillanat alatt túl lehet lenni a vérvételen.