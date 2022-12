Az öröm lángja az adventi koszorún egy rózsaszín gyertya ékeként lobban fel. De vajon tudjuk, sejtjük, érezzük, mi az az öröm? Az öröm egy állapot. Nem valami, ahova majd egyszer eljutunk, nem valami, ami majd talán ránk talál, hanem az a valami, amit választhatunk nap mint nap, minden percben. Még akkor is, amikor látszólag súlyos kövek záporoznak ránk, amikor lehetetlennek tűnik az előrehaladás, mert annyira valósnak hat a kilátástalanság. Az öröm olyan, mint egy kabát. Ha úgy határozunk, akkor felölthetjük. Jöhetnek ezután a szélrohamok, kopoghat körülöttünk a jégeső, záporozhat a zuhatag, minket megvéd az a burok, amit tudatosan választottunk. Ez a szív-öltözet újra és újra és újra figyelmet, jelenlétet érdemel. Csak így újítható, erősíthető meg a választás, így őrizhető meg a „védelem” ereje. Az öröm élése azt is jelenti, hogy nem csupán a jó dolgok megérkezését köszöntjük örömmel, hanem azokat is, amik jelenlegi álláspontunk szerint rosszak. Ez első hallásra önbecsapásnak tűnik, ám valójában ez az öröm megingathatatlanságának a kulcsa.