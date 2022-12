A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható. A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok – a MÁV-START, a Volánbusz, és a MÁV-HÉV – az ünnepekhez igazították a járatok közlekedési rendjét.

MÁV-START

Év végén, szilveszterkor és jövő év elején sem változik a naptári naphoz képest a vasúti közlekedési rend, azaz 30-án pénteki, 31-én szombati, újév napján vasárnapi, január 2-tól pedig a már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok - olvasható a mavcsoport.hu oldalon.

Január 2-ig a frekventált napokon a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Budapest, a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony, a Budapest–Szolnok–Békéscsaba, a Budapest–Pécs vonalon az InterCity vonatok, továbbá a dél-balatoni vonalon a Balaton és a Tópart IC-k, a Budapest–Győr–Sopron, illetve Szombathely közötti InterCity-k, valamint a Göcsej és Bakony InterCity-k Zalaegerszeg és Szombathely felé szükség esetén több kocsival közlekednek az utasforgalom függvényében és a lehetőségekhez képest.

A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményrendszerrel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt december 23-án 10 órától január 1-jén éjfélig vehetik igénybe.

Várhatóan sokan kelnek útra vonattal is, ezért érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket. Vasúti jegyváltáshoz az utasok 5 százalékos kedvezménnyel használhatják az automatákat, és 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe az online jegyvásárlást az Elvirán vagy a MÁV applikációban is. Az Elvirán már figyelhető az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy eladások alapján, így az utasok választhatnak elegendő kapacitással közlekedő (InterCity, railjet xpress) vonatokat.

Volánbusz

December 31-én, szilveszterkor szabadnapi, január 1-jén, újévkor a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napnak megfelelő menetrend szerint indulnak a járatok.

Január 2. és 6. között szintén a tanítási szünet munkanapjaira érvényes menetrend szerint indulnak az autóbuszjáratok. Január 7-én szabadnap, 8-án a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti nap menetrendje érvényes. Január 9-én, hétfőn a hét első munka- és tanítási napjára meghirdetett autóbuszok indulnak. A helyközi közlekedés esetleges további korlátozásai megyei bontásban itt olvashatók.

Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően közlekedhetnek. A helyi járatok ünnepi közlekedési rendje itt érhető el. Az ünnepi időszakban a Volánbusz pénztárainak nyitva tartása is változik, erről itt található információ.

Az ünnepi menetrenddel kapcsolatos teljes és részletes tájékoztatás az alábbi linken található: https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/39829. A Volánbusz kéri utasait, hogy minden esetben előre tervezzék meg utazásukat a www.menetrendek.hu oldalon vagy a mobilalkalmazásban.

A MÁV-Volán-csoport összehangolt, egységes működésének köszönhetően egyre több lehetőség áll rendelkezésre a jegyek és bérletek sorban állás nélküli, elektronikus úton történő megváltására. Az autóbuszjegyek és -bérletek továbbra is megvásárolhatók a Volánbusz pénztáraiban, jegykiadó automatáiban, partnereinél és postai partnereinél, valamint a Közlekedési Mobiljegy alkalmazásban és társalkalmazásaiban, egyes települések helyi díjtermékei pedig a MÁV mobilalkalmazásban, automatáiban és a vasútállomások jegypénztáraiban is elérhetők. A MÁV-START pénztáraiban megválthatók a helyközi övezetes autóbuszbérletek, illetve a helyközi övezetes jegyek 120 kilométerig, országszerte közel 300 helyszínen. Egyes térségek viszonylati helyközi bérletei a MÁV-START pénztárai mellett a vasúttársaság automatáiból is elérhetők.