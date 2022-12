A 67 éves képzőművésznek 62 ezer forint a nyugdíja, ha minden hónapban elad egy-két képet, akkor meg tudja duplázni a jövedelmét – ez ott kint a „hegyen” elég, még a hat macska etetésére is futja. Drágák a festékek, hatezer forint egy nagyobb doboz, kétezer forint egy kisebb tubus, a higító a tavalyi hétszáz forintos ára idén ezerötszáz forintra emelkedett. De nem panaszkodik. Mióta egészségileg jobb állapotban van, alkotóként is jobban fut, keresik a képeit, sőt megrendelései vannak. Nemrég jött egy férfi, aki egyszerre két műalkotást választott, mert „boldog válást” tervezett, és a múlt időbe kerülő feleségének is akart ajándékot adni. Szendiszűcsnek két jelentős kiállítása volt az utóbbi években, egy Sében, egy másik pedig Intaházán. Tett ki képeket egy belvárosi turkálóban is, ami a nagyközönség szempontjából nem rossz elérhetőség, sokan megfordulnak ott. Az alkotó a két ünnep között munkaszüneti napokat tart, sokat pihen. Aludni is szokott napközben, a betegsége miatt szükséges, hogy ne merítse ki a szervezetét. A kályha 35-40 fokosra melegíti a szobát, muszáj tartani ezt a hőmérsékletet, és állandóan rakni a tüzet, különben nagyon húzna a hideg, mert a kalyiba nincs szigetelve. Van annyi faanyag az udvarán, amiből jobb házikót építhetne, de nincs pénze a betonalapozásra, ami pedig nélkülözhetetlen a minőségi ugráshoz, amiről lakhatás tekintetében álmodik.