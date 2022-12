A demonstráció során mintegy ötvenen álltak ki az iskola elé, telefonjukkal világítva. A félórás eseményt azzal a céllal szervezték az intézmény dolgozói, hogy az országos pedagógussztrájkra felhívják a figyelmet.

A jelenlévő tanároktól megtudtuk, azért szervezték a demonstrációt munkaidőn kívülre, hogy elkerüljék a polgári engedetlenség vádját, hiszen sokan féltik állásukat.

Voltak, akik táblákkal is érkeztek, sőt, az iskola kapujára is került ki figyelemfelhívó jelzés. Ehhez hasonló megmozdulás már volt, akkor reggel gyűltek össze a dolgozók. Számos szülő is támogatását és együttérzését fejezte ki az üggyel kapcsolatban.