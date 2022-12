Dr. Kovács László, a Magyar Orvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezetének elnöke elöljáróban elmondta: a Nyugdíjas Orvosok Napját dr. Morvay Frigyes kezdeményezte, aki sajnos, már nincs az élők sorában. -A pandémia átírta az élet minden területét, de tudjuk, hogy a személyes találkozások fontosak, ezért is örülök, hogy újra együtt ünnepelhetünk - mondta az elnök, majd arról is beszélt, hogy tizenhat év után nagy sikerrel rendezték meg az Orvos bált 2020-ban, a tervek szerint jövőre lesz folytatás. Arról is szó esett, hogy a Vas Megyei Területi Szervezet saját tulajdonú székházat vásárolt a Paragvári utca 46. szám alatt pályázati támogatásból. Dr. Kovács László köszönetet mondott kollégáinak, akik a nyugdíj mellett is vállalnak munkát. Az orvosok között 20 százalék a 70 év felettiek aránya, a háziorvosi rendszerben még nagyobb - mondta.

Ezután elhunyt kollégáikra emlékeztek a találkozó résztvevői, majd dr. Legli Veronika osztotta meg személyes gondolatait a jelenlévőkkel. Dr. Desits Imre Régi páciens címmel tartott előadást, kiemelve, hogy az orvos személye gyógyszer. -Benne van édesanyáink mosolya, a tanítóktól kapott körmös, oktatóink, főnökeink tanítása, nevelése - fogalmazott.

Sor került az arany-, gyémánt-, és vasdiplomások köszöntésére is. Aranydiplomát vehetett át dr. Aknay Imre, dr. Barta Miklós, dr. Gábos Valéria, dr. Garami Ágnes, dr. Illés Gábor, dr. Kecskés László István, dr. Kovács Edit, dr. Lakatos Ferenc, dr. Márkus Béla, dr. Mesterházy Zsuzsanna, dr. Patakfalvi Péter, dr. Pócza Mária Gyöngyi, dr. Stern Judit, dr. Szabó László Lózsef, dr. Szirmai László, dr. Varga Lívia és dr. Gábriel Ákos.

Gyémántdiplomát kapott dr. Fábián Mária, dr. Feind Anna, dr. Gagyi Dénes, dr. Koppány György, dr. Nedeczky Alajos, dr. Pállai Irén, dr. Papp Ágnes, dr. Pungor Zsuzsanna, dr. Szabó Judit, dr. Tuboly Péter és dr. Várkonyi János. Egyetlen vasdiplomást köszöntöttek dr. Kelemen Zsuzsanna személyében.

Zárásként dr. Kovács Edit beszélt a mosoly értékéről, majd a Dr. Oblidál Zoltán Alapítvány díját adták át, ezt dr. Petrilla Annamária kapta.

A rendezvényen közreműködött Holdosi Attila gitárművész és Ujvári Tímea énekesnő.