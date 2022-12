Az újonnan készülő dalok közül néhányat már ez év végén megjelentettek különböző online felületeken, és ezeket is megszólaltatják a régi nagy slágerek mellett a most újraéledő Ocho Macho Illegál évzáró bulin, amely egyébként Mersics György dobos búcsúestje lesz, tizenöt év után elköszön.

A zenekar 2003-ban alakult, zenei stílusában a reggae, a ska, a punk és a latin találkozik. A kétszeresen platinalemezes banda minden jelentős hazai fesztivál állandó szereplője, de fellépnek falunapokon, lecsófesztiválon, pálinkaünnepen, bornapokon is, ha jó bulinak ígérkezik, akkor ők a hangulatfelelősök. Hitvallásuk: „Élő zenét és koncerteket mindenkinek!” – ez az, amiért a srácok hangszert ragadtak. Sikerszériájuk és népszerűségük feldolgozásokkal kezdődött, aztán megszülettek azok a saját dalok, amelyek valóságos himnuszokká lettek: a Jó Nekem, az El Mundo Fantastico, a szülővárosuknak, Szombathelynek dedikált Savaria Kingston Town, vagy a Buena Vista Social Club Chan-Chanját felhasználó Viva Cuba – ezekre feltehetően most is lehet majd tombolni, kiereszteni 2022 gőzét, hogy befogadhassuk az új esztendő friss levegőjét.