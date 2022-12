- Ez a könyvtár felajánlása, szeretnénk közreműködni abban, hogy lebontsuk a látók és nemlátók közötti falakat. Nem csak bekötött szemmel sétálnak nálunk a diákok, hanem tisztázzuk, hogy szabad-e olyan szavakat használni, amik a nemlátással kapcsolatosak, hogyan fogalmazzunk helyesen; hogyan tudunk odamenni a vak emberhez, picit megérinteni, bemutatkozni és megkérdezni, miben segíthetünk. Nem mindenáron akarunk valakit megmenteni, hiszen akikkel a könyvtárban vagy bárhol találkozhatunk, önálló életvitelre képesek – mondta Zoványi Ibolya. – De mondjuk a zebránál komoly probléma az, hogy mikor szabad átmenni. A könyvtárban tanultakat lehet adaptálni a közlekedési helyzetre.

A könyvtárostól azt is megtudtuk, hogy az okoseszközök jelentősen megkönnyítették a vakok életét (is). Eddig nagyon fontos volt számukra a könyvtár hangoskönyv állománya, most pedig egy applikáció révén több ezer könyvhöz hozzáférhetnek, így egyre ritkábban jönnek könyvtárba, de azért vannak vak látogatóik, akik a programjaikon is részt vesznek. Most összekötötték a könyvtárismertetést a nemlátás tapasztalatával, illetve a segítésnyújtás technikáival. Ezúttal premontreisek sétáltak önként vakon, január-februárra már bejelentkeztek a Kereskedelmi és a Savaria iskolából, a Kanizsai és a Bolyai gimnáziumból is. A közös élmény segíti az osztályközösség összekovácsolását.