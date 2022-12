A workshopsorozatra a fogadószervezetek képviselőit és a segíteni kívánó önkénteseket várták. A képzéseken a résztvevők az önkéntesség jogi hátteréről, a kommunikációról és jó gyakorlatokról hallhattak. A zárórendezvényen Simon Ádám, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagja elmondta: országosan egyedülálló projekt valósul meg Szombathelyen.

– Az energiaválság ellenére a város önkormányzata és az együttműködő partnerek is azon vannak, hogy az Önkéntes Stratégia ne csak egy dokumentum maradjon. Ennek egy erőteljes kezdőlépését tettük most meg – fogalmazott. Hozzátette, a képzéseket tavasszal folytatják. Németh Ákos tanácsnok utalt rá: a pandémia időszakában a negatívumok mellett megtapasztalhattuk azt is, hogy milyen sokan hajlandóak Szombathelyen önkéntesen segíteni.

– A kezdeményezés egyik fő célja, hogy ezt a lehetőséget minél több ember számára megteremtsük, és felépítsünk egy olyan, stabil lábakon álló rendszert, amelyben az önkéntesek könnyen, a megfelelő helyen tudják majd tevékenységüket folytatni – fogalmazta meg, majd hozzátette: másik fontos céljuk, hogy az önkéntességnek megfelelő rangot adjanak.