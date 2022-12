A Vas Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz szintén kerültek fenyőfák. A Vörösmarty Mihály utcai befogadó gyermekotthonban jelenleg kilenc gyermek tartózkodik – tudtuk meg Pados Zsolttól, a szakszolgálat vezetőjétől. - Az egyik fa ide kerül, a gyerekeknek lesz a karácsonyfája. A kollégák már beszerezték az ajándékokat, de várunk még csomagokat a Vas Megyei Kormányhivatalból is. Reményeink szerint több helyről több ajándék is kerül karácsonykor a fa alá – válaszolta érdeklődésünkre Pados Zsolt. Megtudtuk azt is: az ellátottak nagy része sajnos nem ideiglenesen lakik az otthonban, van köztük olyan, aki nevelt státuszban is itt marad.

- Viszünk még karácsonyfát a nagycsaládosok egyesületéhez, az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központba, valamint a Szalézi Egyházközséghez, ahol annak alapítványa juttatja el felajánlásunkat a rászoruló családok számára – erről már Illés Károly frakcióvezető beszélt. Hozzátette: a Covid-járvány alatt nem volt erre mód, de minden évben igyekeznek az ünnepi készülődést ily módon is segíteni, bízva abban, hogy több szombathelyi otthonban varázsolják ezzel még szebbé, meghittebbé az ünnepi napokat.