A bevezetőben említett közlekedési eszköz neve több magyar népdalban is elhangzik, igaz, azokat már kevésbé ismerjük. Az egyik közülük így kezdődik: „Nem jár erre postakocsi, se levél. Madár se jár, mert itt télben el nem él…” A postakocsi már csak távoli emlékeinkben él, rég nem utazunk vele. A leveleket, pénzt, csomagokat szállító posta mellett működött az utasokat szállító kocsiposta is. A két „üzletág” korábban is összefonódott, a XIX. század közepén szervezetileg is egyesült. Magyarországon a menetrend szerinti postakocsiközlekedés 1752-ben indult meg. Az első útvonalak Pozsonyt és Bécset, Budát és Bécset kötötték össze. Az országos hálózat néhány évtized alatt kiépült.

Vas vármegye 1785-ben készült térképe szerint a megyében akkor öt postaállomás volt – Kőszegen, Szombathelyen, Körmenden, Vasszentmihályon és Rábakeresztúron (ma: Heiligenkreuz). Folyamatos volt a bővülés, tíz évvel később egy másik térkép már Vasváron is postát jelöl. Az előbbi adatok megmutatják a térséget érintő főbb útirányokat is. Az egyik Bécsből indulva vitt Sopronon, Kőszegen, Szombathelyen, Körmenden át Horvátország felé, a másik Grazból Körmenden át Budára. A régi szombathelyi postaépület a Petőfi és a Paragvári utca találkozásánál, kicsit átalakítva ugyan, de ma is áll. Innen indult a kőszegi postaút. Amíg a várost fal vette körül, itt volt a soproni kapu, s a rómaiak idején valahol itt lehetett a scarbantiai kapu is. A posták felszereléséhez akkor még hozzátartozott az istálló, a szénásszín és a pajta is. A fedett postakocsi, a delizsánsz meghatározott útvonalon közlekedett, a lovakat a nagyobb postaállomásokon váltották. Szombathelyről Bécsbe soproni éjszakázással két nap alatt lehetett eljutni.

A Schelle-ház Szombathelyen a Petőfi utcában

Forrás: Orbán Róbert

Az egyik feljegyzés szerint ha valaki a vasi megyeszékhelyről Budára akart eljutni, Körmenden kellett átszállnia. Az 1800-as évek első felében Szombathelyen Schelle Jakab volt a postamester. Életéről keveset tudunk. Evangélikus volt és német anyanyelvű, de magyarrá és szombathelyivé vált. Bécsben éltek rokonai, talán maga is onnan származott. Őt tekinthetjük az egyik első vasi sajtótudósítónak is. Írt a velemi öreg gesztenyefákról és a bogáti borszeszüzemről is. Időskorára szép vagyont szerzett. Elmúlt hatvanéves, amikor a mai Petőfi utcában felépítette jelenleg is meglévő emeletes lakóházát. 1851-ben, 82 éves korában halt meg. Háza előbb az Alexy család tulajdonába került, majd a domonkos nővérek szerzetesháza lett, ma az egyik biztosítóintézet használja. A posta állami („császári és királyi”) intézmény volt.

A települések közötti rendszeres személyszállítás területén Szombathelyen 1846-ban jelentek meg az első magánvállalkozók. Brenner Boldizsár, Haller János és Strasser János akkor indította el hetente négyszer közlekedő járatát Sopronon át Bécsbe. Ugyanebben az évben a soproni bérkocsisok is beindították szombathelyi járatukat. (A szombathelyi és a soproni fuvarozók vitájáról Tilcsik György írt tanulmányt a Soproni Szemle 2013/3-as számában.) A postakocsis személyfuvarozásnak a technikai fejlődés vetett véget. A vonat sokkal gyorsabb volt, mint a lovas fogat. 1865 után már fél nap alatt el lehetett jutni Szombathelyről Bécsbe, később aztán ez az idő is egyre rövidebb lett. A XX. század elején több országban, Ausztriában is postabuszjáratokat indítottak. Alapítóként vagy tulajdonosként a háttérben az adott ország postája áll. Így ha csak jelképesen is, de ezek a buszok a régi postakocsik utódai.