A pályázatot a Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Muravidéki, Prlekijai és Rába-vidéki Szlavisztikai Egyesület hirdette meg a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusa és a Szlovén Köztársaság Határon Túli Szlovénekért Felelős Hivatala támogatásával – irodalmi alkotások megszületésének ösztönzésére. Az irodalmi verseny három kategóriában zajlott, általános iskolások, középiskolások és egyetemi hallgatók, valamint felnőttek nevezhettek a megmérettetésre.

Az általános iskolások között a zsűri egyhangú döntése értelmében első lett Sulics Vanesa, második Krajczár Vanda, harmadik Grebenár Dóra. A középiskolás diákok és egyetemi hallgatók kategóriában a zsűri Illés Noémi írását ítélte a legjobbnak. A felnőtteknél Mukics Dusán nyerte el az első díjat, második helyen Doncsecz Ilus, a harmadikon Doncsecz Ákos végzett. Az értékelésnél elhangzott, hogy a szerzők olyan szavakat is használtak a pályaművekben, amelyeket szinte már nem, vagy csak nagyon ritkán használnak a Rábavidéken.

Arról is szó esett, hogy a nyelv az identitás fontos eleme, a történelem viharaiban a Rábavidéken élők számára is a kultúra és a nyelv volt az, amely segítette megőrizni a nemzeti tudatot. Az sem mellékes, hogy az alkotók több esetben a Rábavidék kultúrájának bemutatására törekedtek, amely a pályázat szempontjából mindenképpen hozzáadott értéket jelent. A szervezők – látva a nevezők lelkesedését – jövőre is meghirdetik az alkotópályázatot.