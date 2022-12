A TOP Plusz, belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázat révén újulhat meg a Berzsenyi Dániel utca teljes hosszában. A közel 400 millió forintnyi forrásból hat méter burkolatszélességű útpályát alakítanak ki 364 méter hosszan, kétoldali süllyesztett szegélyes párhuzamos parkolósávval. A meglévő járda helyén széles aszfaltburkolatú járda épül mindkét oldalon, a vízelvezető árkokat is megújítják. A kapubejárók szélén kerti szegély készül. – Mindig arra törekedtünk, hogy lépésről lépésre, a felhasználható források tükrében minél több utcát tudjunk felújítani a városban.

A sorba most egy újabb komoly, több száz millió forintos projekt illeszthető be, amivel egy régóta leromlott állapotú utca újulhat meg – mondta a Sárvárt érintő újabb beruházásról Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. A környéken élők régóta várják – kezdeményezték is – az utca felújítását. – Ha az embernek van elég türelme és ideje, akkor minden program megvalósul.

A Berzsenyi utca tervei legalább nyolc éve megvannak nálunk. A felújítást a közeli aréna megépítése még sürgetőbbé tette, most az út végre teljes szélességében elkészülhet parkolósávokkal és csapadékvíz-elvezető árkokkal együtt. A kivitelezés talán már tavasszal elkezdődhet – adott reményének hangot Kondora István polgármester. Ágh Péter, Kondora István, dr. Máhr Tivadar alpolgármester és dr. Kondora Bálint megyei közgyűlési alelnök együtt járták be a Berzsenyi utcát