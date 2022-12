Olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy a Pável Ágoston Kollégium II előtti szemetesek a hétvége folyamán teljesen tele voltak, és nem igazán ürítették őket. Vasárnap estére pedig már a földön lévő szemetet az arra járó autósoknak is kerülgetni kellett.

Hétfő délelőtt mi is kimentünk, hogy megnézzük mi is a helyzet: habár a földön már nem volt szemét, azért a kukák még mindig teljesen tele voltak, sőt, a földön még több szemetesszák is le volt pakolva.

Valószínűleg nagy buli lehetett a hétvégén a koliban, vagy csak valakik nagyon sokáig elfelejtették levinni a szemetet.