– Mi együtt vagyunk mindenképpen – fogalmaz az állatorvos, aki egy 21. századi reneszánsz ember, nemcsak gyógyít, hanem fest, verseket ír, azokból szerkesztett műsort ad elő, kéziratban van három regénye. Amikor még a felesége a kultúrházban dolgozott, a doktor színdarabot, mesefeldolgozást és saját mesét is írt a csoport számára, maguk is játszottak benne. Korábban kardvívó volt, modelleket épített, műszaki találmánya egy olyan repüléstecnikai megoldás, ami lehetővé teszi a helyből felszállást egy addig nem ismert módon. Orvosi tanulmányokat publikál, legutóbb a koronavírus-járvány alatt jelentkezett egy szakmai lapban azzal, hogy milyen összefüggéseket talált bizonyos fertőző tüdőbetegségek és a Covid-terápia között.

Versei jelentek meg különböző lapokban, így a Vas Népében is, szerepel a Répce-vidék költőinek antológiájában, önálló kötete A fény ferde fonalán címet viseli.

A nappali falán a festményei: az itáliai témák között itt van Velence, és a gondolás, a galeotto, a foglalkozás, amely családnevet adott az őseinek, akik Padova mellett, Torglióban éltek. A doktor olasz nagyapja kötözött Budapestre. Az unoka, a bői állatorvos is hordozza az olasz vérmérsékletet, szenvedéllyel mondja, hogy 13 éves kora óta szerelmes a feleségébe, Jutkába, aki Pesten a szomszédjukban lakott.

– Nélküle én semmi lennék – mondja Galiotti Csaba, és fejből mondja hozzá írott, „Csigát a háza, úgy ölellek” kezdetű versét, amelyben feltűnik Leonardo: „ha látná most az arcod, a fényesen derengőt, meghalna érte”. - Az életeszményem a „leonardói” ember, akit érdekelnek a tudományok, a művészetek, a környezet, amiben él. Falusi értelmiségként ezt tudtuk kiteljesíteni a feleségemmel – halljuk Galiotti doktortól, aki a torinói lepelből számítógéppel meghatározott Krisztus-arcot is megfestette. Költeményeiből két templomi műsor is lesz decemberben.