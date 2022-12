A kőszegi Télapónak ugyanis ez a mottója. Szerinte viselkedhet bárki bárhogyan az évben, Mikulás napján minden kőszegi jó gyerek. Mielőtt azonban az „őszapó” megérkezett volna, ahogyan az lenni szokott, idén is az egyik kőszegi iskola lépett fel. Ezúttal a Béri Balog Ádám Általános Iskola diákjai álltak a színpadra, akik igazi téli álomvilágot teremtettek: műsorukban havazott, suhantak a szánkók, szorgos kezek munkájával megépült a hóember, aki aztán verset is mondott. Az iskolások produkcióját az elengedhetetlen téli sláger, az „All I want for Christmas is You” zárta, ami táncra hívta a közönséget, a színpad előtt várakozó kicsik körtáncot jártak az ismerős dallamokra. Aztán Gelencsér Ildikó állt a gyermekek elé – arra kérte őket, közösen énekeljenek, hátha meghallja a Mikulás, és elindul a vár felé. Felzendült az apró torkokból a Hull a pelyhes…, a küldetés sikerrel járt, dallamai becsalogatták a Nagyszakállút a várudvarra.

Kampós bottal és hatalmas puttonnyal érkezett, utóbbiban lapultak a legbátrabb gyerekeknek szánt ajándékok. A versekért, rajzokért, dalokért cserébe alma és édesség volt a kisebb jutalom. A „nagy ajándékot” az udvar négy pontján osztogatták a Mikulás segítői. Ötszáz csomaggal készültek a szervezők, a megmaradtakat pedig eladományozzák. Bár a kőszegi vár udvarán hétfő délután a köd szitált, és nem a hó, a gyerekek áhítattal mondogatták egymásnak: „Nézd, olyan, mintha havazna!” – így teremtették maguknak még inkább mesebelivé a pillanatot.