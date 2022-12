1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjel kegyetlen módon megölték Brenner János rábakethelyi káplánt, a tettesek pontos kilétét máig homály fedi. Halálának 65. évfordulóján a vértanú lelkipásztorra emlékezik a Szombathelyi Egyházmegye. A szombathelyi Székesegyházban a délelőtti ünnepi szentmisén dr. Székely János megyés püspök azt mondta róla: az egész lényén átsugárzott Isten ragyogása, olyan pap volt, aki szerette az egyszerűséget, segítette a szegényeket, szellemi igényesség jellemezte, az imádság embere volt, aki utolsó erejével védte az eucharisztiát.

Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek összefoglalta a 2018-ban boldoggá avatott Brenner János életét. Szentbeszédében szólt arról, hogy mélyen vallásos családból származott, eleven észjárású, szorgalmas fiú volt, aki szülei támogatásával lett pap. Hivatástudata egyre mélyült, tudatában volt annak, hogy életveszélyben van, de nem félt a haláltól sem. Majd felsorolta, mi minden érvényes rá az evangéliumból. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot – elmélyült ismereteinek is köszönhető volt, hogy népszerű volt Rábakethelyen, elismerték kedvességét és tudását is. Boldogok a tiszta szívűek – ez is vonatkozik rá. Nem véletlen, hogy ciszterci szerzetes akart lenni, akik tisztasági, engedelmességi és szegénységi fogadalmat tesznek. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért – ez is illik rá, mondta.