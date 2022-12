Elmondta: a koronavírus ideje alatt nem lehetett, de ahogy korábban, most is arra törekszik, hogy választókerületéből minél többen juthassanak el személyesen az Országházba. – Megtiszteltetés volt köszönteni a szergényieket, bízom benne, hogy szép élményekkel gazdagodtak. Mostanában hetente két csoport érkezik Észak-Vas megyéből a Parlamentbe, de jól is van ez így, hiszen ezt a helyet mindenkinek látnia kell – fogalmazott a képviselő, aki jövőre is várja a látogatókat.