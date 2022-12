Az országos politikai és helyi ügyek is előkerültek a két közgyűlés közötti beszámolóhoz kapcsolódó vitában. Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) itt is felszólította a polgármestert, kérjen bocsánatot Dankó Istvántól. Mint arról lapunk is beszámolt: a jogerős ítélet szerint Nemény András megsértette Dankó István személyiségi jogát. A városvezető emlékeztetett: a márciusi közgyűlésen már elnézést kért az érintettől, ahol pontosította is kijelentését. Szerinte az, amit Dankó István államtitkárként tett, az erkölcsi kérdéseket vet fel. Végül kimondta: "(...) elnézést kérek".

Illés Károly szóvá tette azt is: az Éljen Szombathely Egyesület bekerült a guruló dollárokról szóló titkosszolgálati jelentésbe. Ennek kapcsán Tóth Kálmán frakcióvezetőhöz, a civil szervezet elnökéhez intézett több kérdést: Volt-e kapcsolat a DatAdat és az Éljen Szombathely Egyesület között? Kerültek-e szombathelyi adatok a DatAdathoz? - ezekre is választ várt a fideszes frakcióvezető.