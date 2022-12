Ha minden hozzávalót összegyúrtunk, nyújtás előtt pihentessük félórát a hűtőben, addig éppen elkészül a töltelék: a diót és a mákot forró cukorsziruppal forrázzuk el. Itt nyugodtan hagyatkozzunk az érzéseinkre, tapasztalatainkra: ha túl kemény, száraz lesz a bejglink, a lágy töltelék miatt azonban megrepedhet a tészta. Fontos az is, a felületét előbb tojássárgájával kenjük meg, majd szárítsuk meg huzatban, kinti hidegben. Ha már nem ragad, további háromnegyed-egy órát kelesztjük szobahőmérsékleten és csak sütés előtt kenjük meg tojásfehérjével – így lesz a belseje omlós, külseje márványos. Poncsák Péter a kezdő háziasszonyoknak azt tanácsolja: használjanak kész gesztenyemasszát, azzal kevesebb a rizikó.

Pusztai Karolin szakoktató aztán a mézeskalács rejtelmeibe kalauzol: egy kilogramm liszthez fél kiló mézből készül előmelegített alap vajjal és cukorral. A tésztát akár egy napig is pihentethetjük a hűtőben, amire nagyon kényes, az a sütés. úgy tapasztalja, a légkeverést egyáltalán nem kedveli ez a fajta tészta, de egyébként is hamar kiszárad. Az öt millimét vékonyra nyújtott tésztát 8-10 percnél ne süssük tovább. Díszíteni csak kihűlés után szabad – ehhez házilag is készíthetünk írókát. A tojás méretétől függően 15-20 dekagramm szitált porcukorral addig verjük fel a fehérjét, amíg a keverő mintát nem hagy benne, majd tegyünk hozzá egy kanál ecetet. Szükség esetén aztán hígítható is – a továbbiaknak csak a képzeletünk szab határt.

A Kisalföldi AszC Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum tanműhelyébe már javában beköltözött az ünnepi hangulat. A bejgli a sok zsiradék miatt nem szárad ki, karácsony előtt néhány nappal már otthon is bátran elkészíthető.