Egy új stúdió felépítéséhez, a munkatársak béréhez és a bérleti díjakhoz is támogatást gyűjt olvasóitól a nyugat.hu, immár hagyományszerűen az advent idején. A portálon december derekán osztották meg a hírt: 15 nap alatt több, mint 2,6 millió forint folyt be számlájukra. A magát függetlennek és objektívnak nevező online portál anyagi segítésére olyan személyek buzdítottak, mint Nemény András MSZP-s politikus, Szombathely polgármestere, vagy éppen a Transparency International igazgatója, Martin József Péter. Ám úgy tűnik, a csaknem 2,7 milló forintos felajánlás "aprópénz" ahhoz a támogatáshoz képest, ami külföldről érkezett a portált működtető Nyugat Média és Világháló Egyesülethez. Az országos sajtó napok óta arról cikkez, hogy vidéken is épül a "dollármédia", az anyagi juttatásban részesült szerkesztőségek között - amik helyben a kormányváltást igyekeztek elősegíteni - a szombathelyi nyugat is szerepel.

A civil szervezet 2021. évi beszámolójából az látszik: 2020-ban 28 millió 274 ezer forintra, 2021-ben pedig már 25 millió 961 ezer forintra rúgott a külföldi pénzügyi támogatás. Vagyis több, mint 54 millió forintot kapott a Nyugat Média és Világháló Egyesület "az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó anyagi támogatásként".

A Soros Györgyhöz köthető alapítvány által is segített civil szervezet pénzügyi erősödését jól szemlélteti: 2017-ben éves bevételük 20,7 millió forint, 2018-ban 32,8 millió forint körül mozgott. Azokban már bent volt a "Nyílt Társadalmi Alapítvány" által személyi és dologi kiadásokra nyújtott, összesen tízmilliós nagyságrendű juttatás. A 2022-ben beadott beszámoló szerint az egyesület éves bevétele 2020-ban mintegy 38,3 millió forintra emelkedett, majd 2021-ben megközelítette már a 67,5 millió forintot.

Az Origo szerdán arról írt: "Lassan összeszámolni is lehetetlen, hány magyarországi baloldali médiumhoz gurulnak a külföldi dollárok. Mindez azonban csak a nagykép egy része, ugyanis mindeközben vidéken is épül a dollármédia. Természetesen Soros György támogatásával." A portál összegzésébe a Nyugat Média és Világháló Egyesület is bekerült. A vaol.hu oldalon pedig arról számoltunk be, hogy más módon is juthatott külföldről pénzügyi támogatás a vidéki szerkesztőségeknek, így például a Transparency International mentorprogramján keresztül. Abban a nyugat.hu munkatársai szintén részt vettek.