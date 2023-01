Miután a Mol Fehérvár a 2021/22-es idény végén nem hosszabbította meg Nemanja Nikolics szerződését, a csatár augusztusban a török másodosztályba igazolt, az isztambuli, a harmadik vonalból frissen feljutott Pendiksporhoz írt alá. A 34 éves futballista az idény elején rendszeresen játszott, a hatodik fordulót követően viszont megritkult a pályára lépéseinek száma – legutóbb november 5-én kapott 15 percet az Adanaspor elleni vereség során, az azt követő hét játéknapon már a kispadra is csak egyszer ült le. A zentai születésű magyar légiós nyolc bajnokin és egy kupameccsen kapott lehetőséget, gólt és gólpasszt sem jegyzett, a klub korábbi kaposvári csapattársával, Khaly Thiammal együtt közös megegyezéssel szerződést bontott vele. Még maradt egy magyar játékos a Pendikspornál, a korábban a Haladásban is futballozó Ugrai Roland is nyáron igazolt az isztambuli csapathoz, a csatár sem kapott sok lehetőséget Törökországban, ráadásul jelenleg sérüléssel bajlódik.