- Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezúttal ilyen ragyogó napsütésben túrázhatunk. Az elmúlt években többnyire ködös, esős, borús időben szálltunk vízre, de olyan is előfordult, hogy a Rába széle befagyott, és nagyjából a folyó közepén vittük végig decemberi túránkat. Most majdnem tíz fok van, ilyen meleg téli evezésre nem is emlékszem - meséli Somogyi Dániel, a Bereki Bárkás Egylet Egyesület egyik elnöke.

A körmendi civil szervezet mindig megadja a módját az év utolsó vízitúrájának, amely most is késői reggelivel, korai ebéddel kezdődött. Az idén húsos káposzta főtt a kondérban, a grill-lapon mustáros tarját sütöttek, mellette tintahal és ördöghal is készült, utóbbi bár külsőre nagyon félelmetes, a húsa rendkívül ízletes és igazi ínyencségnek számít.