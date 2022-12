Beszélgetésünk apropója a téli időszakban ránk törő depres - szió volt, de a témáról nem lehet beszélni a depresszió alapvető ismerete nélkül. A depressziónak három szintje van a szakzsargon szerint, az enyhe, a középsúlyos és a súlyos depresszió. Mindhárom esetben ajánlott a szakember segítsége, ami akár életeket is menthet. De a betegséggel küzdő időszakot is lerövidítheti, amelyet a személy a betegség leküzdésével tölt, és valljuk be, közel sem mindegy, hogy két hónapot vagy épp két évet töltünk a betegség „társaságában”. Megtudtuk, a szakmában szezonális depresszióként ismert, a mindennapokban csak téli depressziónak nevezett tünetegyüttes pontos oka egyelőre ismeretlen. A pszichológus szerint a napfény hiánya és az ebből fakadó D-vitaminszint-csökkenés lehet elsősorban a kiváltó ok. Hangsúlyozza, bármi is legyen az előidéző, a tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A kezelés nélküli depresszió télen és nyáron egyaránt vezethet végzetessé váló öngyilkossági gondolatokhoz. Az általános depressziótól nem sokban tér el, leginkább a ciklikussága határolja el az egyszerű depressziótól.

Leginkább késő ősszel vagy kora télen jelentkezik, és a tél végével, a tavasz beköszöntével ér véget, így habár a szakirodalom nem így nevezi, mégis találó, ha téli depresszióként hivatkozunk a problémára. A legelső tünetek a szomorúság, kedvetlenség vagy akár a negatív gondolatok. Kiemelkedő tünet lehet az is, ha az addig kedvelt hobbinkhoz már nincs kedvünk, vagy bármilyen olyan folyamatot, amelyet azelőtt jókedvvel és örömmel csináltunk, hirtelen unalommal és kedvtelenséggel végzünk. Ebben az esetben a személy akár saját maga is ki tud lábalni a problémából, a pszichológus szerint sokaknak megvannak a maguk házi praktikái, amelyekkel átvészelik ezt az időszakot. Ilyen praktika lehet akár a társaság, a fizikai aktivitás, vagy a gyógyteák is segíthetnek – persze ez nem mindenkire érvényes. A szakértő hasonlatával élve, az enyhe depresszió olyan, mintha egy sötét lencsés szemüveget vennénk fel, és azon keresztül szemlélnénk a világot. Ez persze nem jó, de nem is lehetetlen kigyógyulni belőle, azaz levenni azt a sötét lencsés szemüveget. A középsúlyos depresszió esetén a személynél már testi tünetek is megjelennek, mint például a fáradtság, az alvászavar vagy az étvágyzavar. Ilyenkor az illető környezete is érzi a változást. Ebben az esetben már ajánlott a szakmai segítségkérés.

A szakirodalom major depressziónak hívja a súlyos depressziót, ez esetben már fokozott az öngyilkosság esélye, és szükségszerű a szakértői beavatkozás. Akkor cselekszünk helyesen, ha a minket jól ismerő szakemberre bízzuk a helyzet súlyosságának eldöntését, illetve a megfelelő megoldás ajánlását – hangsúlyozta a szakember. A legfontosabb, hogy ne féljünk segítséget kérni, hiszen mi szenvedünk, nem pedig az, aki esetleg gyanakodva néz minket, amiért „lélekorvoshoz” fordultunk.