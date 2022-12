Majdhogynem kicsinek bizonyult a nádasdi lábaspajta az óév utolsó termelői piacán, hiszen több százan jöttek nézelődni, vásárolni vagy éppenséggel zenét hallgatni. Utóbbiról az Övön alul zenekar gondoskodott, a formáció a térség ismert csapata, és jobbára rock slágerekre szakosodott. Ottjártunkkor éppen a Máma még nem ittunk semmit, nem mehet ez így tovább kezdetű nóta szólt, amelynek éneklésébe természetesen a közönség is besegített Horváth Johnny Tibornak.

Az árusító pultoknál is nagy volt a tolongás, különösen a lángos és a sült kolbász volt kelendő, ezekért hosszú sorban várakoztak a vevők, de állíthatjuk, hogy megérte, mi is megkóstoltuk. Hentesáruval, hidegtálakkal, savanyúságokkal, mézekkel, szörpökkel, rétesekkel és süteményekkel megrakott standoknál lehetett válogatni, a zárásra nem sok minden maradt. Ez is mutatja a nádasdi termelői piac népszerűségét, sikerét. Ilyen évzárás után mindenki várja a következő piacot, ami 2023-ban január 14-én nyit ki először.