A termények között almát, szőlőt, házilag készített lekvárt, szörpöt, mézet is láttunk a hosszú asztalon. Az áldást követően Domonkos atya és segítői szeretet-vendégségbe várták a közösség tagjait, akik egymás saját készítésű finomságait is megkóstolták. Vendég volt a gyöngyösszőlősi városrészen működő pálinkaház vezetője is, aki folyékony kóstolnivalót vitt magával az agapéra.